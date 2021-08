Na terça-feira (17), será a vez das pessoas de 18 anos se vacinarem

publicado em 16/08/2021

Nesta semana, o escalonamento de idades continua (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A partir desta segunda-feira (16), votuporanguenses de 19 anos podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos postos volantes do município. De acordo com a Prefeitura, a campanha também continua a atender outros públicos que já receberam a primeira e aguardam a segunda dose.Nesta semana, o escalonamento de idades continua. Na terça-feira (17), será a vez dos votuporanguenses de 18 anos receberem a primeira dose do imunizante.Para tomar a dose do imunizante, é obrigatório apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha "Vacina contra a Fome", pode doar uma caixinha de leite no posto volante.Os postos volantes ficam nos seguintes locais: Assary Clube de Campo, Associação Antialcoólica, polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito.