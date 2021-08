Secretaria Municipal da Saúde realiza um plantão de vacinação no posto volante que fica no salão social do Assary Clube de Campo, das 8h às 16h

publicado em 21/08/2021

Secretaria da Saúde realiza um plantão de vacinação no posto volante que fica no salão social do Assary Clube de Campo, das 8h às 16h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanguenses de 18 anos para cima e adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades que não conseguiram se vacinar durante a semana têm mais uma hoje para receberem as doses – seja a primeira, a segunda ou a única - dos imunizantes.Isso porque a Secretaria Municipal da Saúde realiza um plantão de vacinação no posto volante que fica no salão social do Assary Clube de Campo, das 8h às 16h.No caso do “público geral”, é preciso comparecer ao posto volante munido de RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Já os adolescentes, além dessa documentação, precisam apresentar o Atestado Médico Padrão e o Termo de Assentimento assinado pelos pais ou responsáveis. Os modelos do atestado e do termo estão disponíveis no site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br)No posto volante também dá para colaborar, voluntariamente, para a campanha "Vacina contra a Fome", doando uma caixinha de leite.A Prefeitura também ressaltou a importância em se atentar ao tipo de blusa usada no momento da vacinação, dando preferência àquelas que deixem a área do braço livre, para facilitar a aplicação da dose.