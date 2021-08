Segundo Ministério da Saúde, 18.340.760 pessoas já se recuperaram

publicado em 16/08/2021

No mesmo período, também foram notificados 13.957 novos diagnósticos da doença (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O número de mortes por Covid-19 chegou a 569.411 no Brasil, informou no domingo (15) o Ministério da Saúde. O balanço divulgado registra 270 óbitos nas últimas 24 horas.No mesmo período, também foram notificados 13.957 novos diagnósticos da doença, totalizando agora um acumulado total de 20.364.099 casos de infecção desde o início da pandemia.O balanço aponta ainda 576.411 pacientes em acompanhamento e 19.218.630 pessoas recuperadas da doença.Os estados com mais mortes por Covid-19 são os seguintes: São Paulo (142.588), Rio de Janeiro (60.647), Minas Gerais (51.849), Paraná (36.484) e Rio Grande do Sul (33.756).As unidades da federação com menos óbitos são Acre (1.807), Roraima (1.916), Amapá (1.936), Tocantins (3.615) e Sergipe (5.948).Dados da pasta mostram que foram distribuídas 202,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal. Ao todo, 114,1 milhões de pessoas tomaram a primeira dose e 49,2 milhões completaram o ciclo vacinal.*Com informações da Agência Brasil