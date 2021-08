Levantamento do jornal A Cidade junto aos Boletins Epidemiológicos também revela que o número de internados na UTI caiu 52%

publicado em 03/08/2021

Internações no Hospital de Campanha zeraram em julho e a Secretaria da Saúde vai reorganizar o sistema de atendimento Covid (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Olhando em retrospecto, no contexto da pandemia, julho foi um mês melhor que junho, considerado o segundo pior em Votuporanga. Os dados do Boletim Epidemiológico do primeiro dia do mês preocupavam: 64 casos novos, 66 hospitalizados (25 na UTI) e duas mortes. Já os do último dia, foram (quase) um alento: 31 casos novos, 30 hospitalizados (12 na UTI) e zero mortes.

E as internações no Hospital de Campanha também zeraram. Tanto que a Secretaria Municipal da Saúde até anunciou que vai reorganizar o sistema de atendimento Covid.

Para analisar como foi essa mudança de cenário no município, o jornal A Cidade fez um levantamento junto aos boletins divulgados durante o mês pela Prefeitura. A principal mudança constatada pela reportagem foi em relação aos números de casos novos de Covid e hospitalizados, que caíram mais da metade no mês.

Casos e internações

Começando pelo número de casos novos de Covid, a diminuição foi de 51,56% em julho. Isso comparando os números do primeiro e do último dia do mês, de acordo com os Boletins Epidemiológicos divulgados nos dias.

Já em relação aos votuporanguenses com a doença e hospitalizados, a diminuição foi um pouco maior: 54,54%. E o número de internados em estado grave nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) também diminuiu consideravelmente (52%).

No Hospital de Campanha, especificamente, a Secretaria da Saúde informou que, durante julho, a média de internações foi caindo até zerar. “A média de pacientes internados no Hospital de Campanha em junho era de 16 pessoas/dia, enquanto que em julho esse número caiu para 6 pacientes/dia até o momento em que zerou o número de internações e assim se manteve”, informou a Pasta, em nota.

Preocupações

Em julho, 32 pessoas morreram por complicações da Covid. Em comparação ao mês anterior, esse foi mais um indicador que caiu pela metade. Analisando desta perspectiva, é um dado positivo.

Só que existe outra perspectiva que também deve ser considerada. Em julho do ano passado, 30 votuporanguenses morreram de Covid. E esse número fez com que o mês fosse considerado o pior da pandemia naquele ano. Ou seja, o número de mortes do mês passado, por si só, ainda é preocupante.

Vacinação

Um dos principais motivos para essa redução dos indicadores mais importantes da pandemia no mês passado foi o avanço da vacinação no município. É o que disse a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix. “Sabemos que o propósito primordial da vacina é a redução nos casos graves e também a queda no número de internações e isso vem se comprovando através dos números”, afirmou a secretária.

Segundo os Boletins Epidemiológicos, 22.845 doses foram aplicadas no período. Com isso, a quantidade de parcialmente e totalmente imunizados deu um salto considerável.

No mês passado, a porção da população parcialmente imunizada, isto é, que tomaram a primeira dose da vacina, foi de quase 50% para 63,19%. Já considerando a parte totalmente imunizada (que tomou as duas doses ou a dose única da Janssen), o aumento foi mais discreto: de 18,12% para 28,85%.

Apesar o avanço da campanha de imunização, a parcela imunizada da população ainda está muito aquém do que os especialistas consideram suficiente para se considerar a volta da normalidade, que fica entre 70% e 80% da população imunizada. “Ficamos esperançosos com este novo cenário, mas precisamos manter os cuidados e medidas de higiene e segurança para voltarmos a tão esperada normalidade o quanto antes”, ressaltou Ivonete.