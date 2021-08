Entre os dias 16 de agosto e 26 de novembro, a carreta do Hospital do Amor vai estacionar em sete bairros de Votuporanga

publicado em 14/08/2021

Em parceria com o governo municipal, a carreta vai oferecer, gratuitamente, exames preventivos de mamografia e Papanicolau (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A carreta do Hospital de Amor vai estacionar em Votuporanga na segunda-feira que vem (16), ficando até 26 de novembro no município. Nesta semana, a Prefeitura divulgou os sete locais onde a carreta vai ficar durante o período.

Em parceria com o governo municipal, a carreta vai oferecer, gratuitamente, exames preventivos de mamografia e papanicolau. A equipe é composta apenas por mulheres.

Locais

Do dia 16 até o dia 1º de setembro, a carreta passará pelos bairros Parque das Nações, Pró-Provo e São Cosme. Depois, entre os dias 3 e 26 de novembro, a carreta vai passar pelos bairros Palmeiras, Cecap (ao lado do Cemei Orozilia), São João e Colinas.

Esse intervalo vai ocorrer porque, em outubro, não haverá atendimento. Nesse mês, a carreta vai percorrer outras cidades, por conta da campanha “Outubro Rosa”.

Agendamento

A equipe da carreta vai atender as mulheres apenas mediante agendamento prévio. A ideia é evitar filas e aglomerações e, consequentemente, reduzir a exposição ao coronavírus tanto das pacientes quanto da equipe para o mínimo possível.

Para agendar os exames, as mulheres devem ir à UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima, levando uma cópia dos seus documentos (RG e CPF), o cartão SUS e um comprovante de residência. Lá, elas farão um cadastro e serão informadas sobre quando a carreta vai estar mais próxima (e onde vai estar estacionada).

A enfermeira Juliane Secco Rodrigues Cardoso, do Hospital do Amor, explicou que os horários disponíveis serão das 7h às 17h e, em alguns dias, até as 20h. A intenção desse horário estendido, segundo ela, é garantir que as mulheres que trabalham no horário comercial também possam realizar os exames.

Exames

A mamografia é uma espécie de raio-x, realizado num aparelho chamado mamógrafo. Ele comprime a mama e gera imagens de alta qualidade que são capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. Esse exame será destinado às mulheres de 40 a 69 anos.

Já no papanicolau, se recolhe uma pequena mostra de células do colo uterino, pelo canal vaginal, usando uma espátula. Em seguida, o material coletado é enviado para análise laboratorial. Esse exame será para as mulheres que tiverem entre 25 e 64 anos.