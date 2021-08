Apesar dos dados positivos, os números de hospitalizados e internados nas UTIs aumentaram

publicado em 29/07/2021

Total de casos diagnosticados de Covid subiu para 16.073, enquanto o de mortes pela doença continua sendo 424 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Pelo nono dia consecutivo, o Hospital de Campanha de Votuporanga não teve internações de pacientes com Covid. E pela primeira vez nesta semana, o município não registrou mortes pela doença. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira (29).Apesar dos dados positivos, Votuporanga registrou mais 47 casos de Covid. Assim, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 16.073, enquanto o de mortes pela doença continua sendo 424.Os dados também mostram que 15,2 mil votuporanguenses tiveram Covid e foram curados. Na Santa Casa, dois pacientes que estavam com a doença tiveram alta, segundo o informe do hospital.O Hospital de Campanha está vazio, mas o número de munícipes que estão com Covid e hospitalizados aumentou para 29. Desses, dois estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o número de internados subiu para dez. Na Ala Covid da Santa Casa, o número de leitos ocupados caiu para 16.Os dados também mostram que 1.676 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.454 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 467 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 99 foram primeiras doses e as demais 368 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen.Assim, Votuporanga totaliza 86.921 doses aplicadas: 59.677 primeiras doses e 27.244 segundas doses e doses únicas.