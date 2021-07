Falecimento de Teotônio Alves, de 53 anos, constou no informe; já o falecimento da Clarice 'do Saúde Cap', de 73 anos, não constou

publicado em 13/07/2021

Teotônio Alves, de 53 anos, foi uma vítima que constou no informe; já Clarice 'do Saúde Cap', de 73 anos, não constou (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

Votuporanga registrou 88 casos novos de Covid-19 nesta terça-feira (13), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Também constaram, no informe, mais duas mortes causadas pela doença.Entre as vítimas estava o senhor Teotônio Alves, que tinha comorbidades e faleceu aos 53 anos. Ele era muito conhecido na Facchini, onde trabalhou como metalúrgico. O senhor Teotônio era morador da rua Japão, no bairro Parque das Nações, e deixa a esposa Sirlene Rodrigues Alves, os filhos Guilherme Rodrigues Alves e Gustavo Rodrigues Alves, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (13), às 9h30, no Cemitério Municipal de Cardoso.O jornalnão conseguiu contato com a família da outra vítima, uma mulher de 64 anos que tinha comorbidades, para divulgar sua nota falecimento.A idosa Clarice Leme do Prado, conhecida como Clarice "do Saúde Cap", também foi vítima da Covid. Ela faleceu aos 73 anos, mas sua morte não constou no Boletim Epidemiológico.Também conhecida como Clarice "da Praça Matriz", ela era moradora do bairro Vila Marin. Clarice deixa os filhos Genivaldo, Viviane e Alessandro, além de netos, bisnetos e demais familiares e amigos. Seu sepultamento aconteceu na tarde desta terça-feira (13), no Cemitério Parque Jardim das Flores.Agora, Votuporanga totaliza 412 mortes causadas por Covid-19 e 15.174 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo o informe, 14.360 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.De acordo com os dados do boletim, o número de pessoas que estão com Covid e hospitalizadas caiu para 36, das quais uma está na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e três estão no Hospital de Campanha. Essa é a menor taxa de ocupação de leitos no hospital desde a sua inauguração.Em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o município continua com 18 votuporanguenses internados. Na Santa Casa, a ala de UTIs Covid está com 18 leitos ocupados.Os dados também mostram que 1.574 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.332 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.580 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 358 foram primeiras doses e as demais 1.222 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 72.169 doses aplicadas: 51.615 primeiras doses e 20.554 segundas doses.