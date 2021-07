O votuporanguense Baptista Merlotti, de 84 anos, que tinha comorbidades foi uma das vítimas desta quinta-feira (8)

O carpinteiro aposentado, Baptista Merlotti, de 84 anos, foi uma das vítimas da Covid-19 nesta quinta-feira (8) em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga perdeu nesta quinta-feira (8), véspera de feriado, mais três munícipes para a Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura, mais 71 casos da doença também foram diagnosticados.Dentre as vítimas está o carpinteiro aposentado Baptista Merlotti, de 84 anos. Seu Baptista, que tinha comorbidades,era casado com Clarisse de Souza Merlotti, pai do empresário Valdeci Merlotti, do Escritório Vitória, de Claudete Merlotti e de Elizabete Matta, deixa netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos.Além dele, duas mulheres uma de 34 anos, sem comorbidades e outra com 70 anos, com comorbidades também estão entre as vítimas. O jornalnão conseguiu contato com as famílias das demais vítimas para divulgar suas notas de falecimento.De acordo com o boletim, Votuporanga tem 52 pessoas hospitalizadas, sendo três na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), dez no Hospital de Campanha e 22 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave.Ainda de acordo com informativo, mais 1.233 votuporanguenses com suspeita de Covid-19, aguardam o resultado dos testes e ainda 1.267 estão em monitoramento domiciliar com sintomas não graves.O ‘vacinômetro’ do município registrou, ontem a aplicação de mais 511 doses do imunizante contra a Covid-19, onde 407 foram destinadas às primeiras doses e as outras 104 para as segundas doses. Votuporanga totaliza, agora, 69.019 doses aplicadas: 50.968 com a primeira dose e 18.051 segunda dose.