publicado em 16/07/2021

A partir de segunda-feira (19), Votuporanga amplia vacinação contra a Covid para as pessoas de 30 a 34 anos, sem escalonar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanguenses que tiverem de 30 a 34 anos podem "preparar o braço", como diz o governador João Doria (PSDB). Isso porque o município confirmou que vai vacinar a nova faixa etária contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (19).A ampliação do público segue o calendário estadual de vacinação e foi possível graças a chegada, ontem, de um novo lote de doses dos imunizantes.Ao jornal, a Administração Municipal confirmou que não vai escalonar a nova faixa etária. Ou seja, a partir de segunda a vacinação "está liberada" para todos cuja idade estiver entre as duas estipuladas.A Secretaria Municipal da Saúde programou um plantão de vacinação para hoje, das 8h às 16h, no posto-volante que fica no clube Assary. O plantão é voltado para pessoas a partir dos 35 anos que não conseguiram receber a dose da vacina durante a semana.Para se vacinar, é necessário apresentar um comprovante de residência, RG, CPF e o Cartão SUS.Nos posto-volante também é possível colaborar voluntariamente à campanha "Vacina contra a Fome", que arrecada caixinhas de leite.Para agilizar o atendimento, a Pasta disponibiliza um. O formulário pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.