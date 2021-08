Vítima foi o senhor Hélio Ribeiro Leite, que tinha comorbidades e faleceu aos 77 anos

publicado em 27/07/2021

O senhor Hélio Ribeiro Leite, que tinha comorbidades e faleceu aos 77 anos, foi a 421ª vítima da Covid na cidade (Foto: Arquivo pessoal)

A semana começou, em Votuporanga, sem internações de pessoas com Covid-19 no Hospital de Campanha, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (26) pela Prefeitura. No informe, porém, constaram mais 79 casos novos da doença e uma morte causada por ela.A vítima foi o senhor Hélio Ribeiro Leite, morador do bairro Cecap I que tinha comorbidades e faleceu aos 77 anos. Antes de se aposentar, ele trabalhou como recepcionista do Votu Brisas Hotel.O senhor Hélio deixa os filhos Álvaro, Hélio e Rafael e netos, além dos demais familiares e amigos. Por conta dos protocolos sanitários, ele não pôde ser velado. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira, às 15h, no cemitério Parque Jardim das Flores.Agora, Votuporanga totaliza 421 mortes causadas por Covid, 15.879 casos diagnosticados e 14.978 curados desde o início da pandemia.Apesar do Hospital de Campanha continuar sem internações, o município ainda tem 27 pessoas que estão com Covid e hospitalizadas, das quais quatro estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o número de votuporanguenses internados continua sendo nove. Na Santa Casa, a ala de UTIs Covid está com 18 leitos ocupados.Os dados também mostram que 1.758 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.408 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.160 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 666 foram primeiras doses e as demais 494 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen.Assim, Votuporanga totaliza 84.053 doses aplicadas: 59.143 primeiras doses e 24.910 segundas doses e doses únicas.