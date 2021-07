Pessoas de 39 anos começam a ser imunizadas nesta terça-feira (6) e quem tem 38 anos na quarta-feira (7)

publicado em 05/07/2021

Prefeitura de Votuporanga antecipou o calendário de vacinação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga antecipou o calendário de vacinação e começa a imunizar nesta semana pessoas com 39 e 38 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), por meio de uma publicação nas redes sociais.Segundo a publicação, na terça-feira (6) pessoas com 39 anos podem ir a um dos postos volantes de vacinação para tomar a primeira dose do imunizante. Já na quarta-feira (7), quem tem 38 anos poderá ser vacinado."A vacina é uma arma importante na luta contra a Covid-19", disse o prefeito, na rede social.Quem está nessa faixa etária ou nas próximas que serão contempladas futuramente devem fazer oantes de ir tomar a vacina e levar os documentos obrigatórios como comprovante de residência, CPF, RG, Cartão SUS e também a doação de caixinha de leite para a campanha "Vacina Contra a Fome".