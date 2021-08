A Secretaria Municipal da Saúde, porém, ainda não definiu de fará plantão de vacinação neste sábado (31)

publicado em 30/07/2021

A partir de segunda-feira (2) a vacinação será ampliada para pessoas a partir de 28 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga inicia nesta quinta-feira (29) a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 29 anos. O novo público foi adiantado graças a chegada de mais 2,4 mil doses de vacina para o município na quinta-feira (29).A Pasta, porém, ainda não definiu de fará plantão de vacinação neste sábado (31). A decisão será tomada com base no volume de pessoas que comparecerem aos postos de vacinação ao longo do dia.A partir de segunda-feira (2) a vacinação será ampliada para pessoas a partir de 28 anos e as novas faixas etárias deverão ser anunciadas conforme a chegada mais doses dos imunizantes contra o coronavírus.Para se vacinar é preciso comparecer a um dos cinco postos volantes (Assary Clube de Campo, Associação Antialcoólica, polo da UAB, Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito), munidos de RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.Quem quiser também pode colaborar voluntariamente com a campanha "Vacina contra a Fome", pode doar uma caixinha de leite. Também é importante se atentar ao tipo de blusa, dando preferência àquelas que deixem a área do braço livre, facilitando assim o momento da aplicação da vacina.