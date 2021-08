Novas doses de vacinas contra a Covid-19 estão previstas para chegar a Votuporanga em 5 de agosto, informou a Prefeitura

publicado em 28/07/2021

Após a chegada dessas doses, a campanha de vacinação vai ser ampliada para as pessoas de 25 a 29 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Novas doses de vacinas contra a Covid-19 estão previstas para chegar a Votuporanga em 5 de agosto, informou a Prefeitura, em nota aoApós a chegada dessas doses, a campanha de vacinação vai ser ampliada para as pessoas de 25 a 29 anos, conforme prevê o cronograma do governo estadual.A reportagem também questionou quantas doses devem chegar ao município, mas a Prefeitura explicou que a quantidade é informada pelo governo estadual apenas um dia antes do envio.Até lá, o município segue aplicando a vacina nas pessoas de 30 anos para cima, nos cinco postos-volantes espalhados pela cidade, que atendem das 8h às 15h.Os postos ficam nos seguintes locais: Assary Clube de Campo, Associação Antialcoólica, polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito. Neles, o munícipe também pode contribuir com a campanha "Vacina Contra a Fome", que arrecada caixinhas de leite.Para receber a primeira dose, o votuporanguense precisa levar um comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS. Para agilizar o atendimento, a Prefeitura disponibiliza o pré-cadastro, queJá para a segunda dose, além dos documentos citados, é necessário apresentar a carteira de vacinação (aquela que os profissionais entregam quando aplicam a primeira dose).