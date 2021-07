Ação teve início neste mês e segue até 31 de agosto, com vários pontos de coleta

publicado em 12/07/2021

A iniciativa visa arrecadar copos descartáveis de 180ml (Imagem: Divulgação)

Da redação

O Fundo Social de Solidariedade de Sebastianópolis do Sul, liderado pela primeira-dama Lea Ap. Servignane Leite, promove uma campanha em prol da Santa Casa de Votuporanga. A iniciativa visa arrecadar copos descartáveis de 180ml, auxiliando na grande demanda.A ação teve início neste mês e segue até o dia 31 de agosto. Os pontos de coleta são: comércio em geral, Cras, Terceira Idade, Delegacia Civil e Militar, Prefeitura, Câmara e escolas estaduais e municipais.“Eu sempre tive vontade de colaborar com a Santa Casa para retribuir um pouco do que o município recebe de atendimento. Vi a campanha de Floreal sobre arrecadação de alimentos e pensei em promover a nossa”, disse a primeira-dama.A presidente do Fundo Social entrou, então, em contato com o hospital e soube da necessidade de material de consumo. Para se ter uma ideia, são utilizados 186.316 copos descartáveis por mês na instituição.Essa é a primeira edição, com a promessa de que muitas virão. “A Santa Casa é nossa referência. Estamos sempre em busca de ajudar a instituição. No início da pandemia do coronavírus, confeccionamos máscaras para os profissionais. Foram mais de três mil unidades entregues”, ressaltou Lea.“Quero agradecer o Fundo Social de Solidariedade e todos os parceiros pela iniciativa. Essa iniciativa visa suprir nossa demanda, reduzindo nossos custos. Quem puder colaborar com a causa, pode procurar o ponto de venda e fazer a doação. Este auxílio reflete diretamente na assistência hospitalar de milhares de pacientes”, disse o provedor do hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo número de telefone: (17) 3837-1257.