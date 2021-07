Reunião terá início às 18h30 e acontecerá de forma virtual, por meio um acesso ao link do site

publicado em 07/07/2021

A pauta da reunião será a indicação de membros da irmandade ao conselho de administração da Santa Casa (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga convoca toda a Irmandade para a assembleia geral ordinária, que será realizada na próxima segunda-feira (12). Respeitando as orientações e para a segurança e proteção de todos, o encontro será de forma virtual, a partir das 18h30. A pauta da reunião será a indicação de membros da irmandade ao conselho de administração da Santa Casa.Os irmãos irão participar da reunião, por meio de um acesso ao link do site:O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da Irmandade na assembleia. “Esses encontros são muito válidos para o bom andamento de todo o complexo. São pessoas do bem, altruístas, que contribuem com a administração e gestão de nossa Instituição. Por isso, contamos com todos neste encontro para debater assuntos tão pertinentes, principalmente eleição do Conselho”, disse.Luiz Fernando destacou que a reunião será virtual e de fácil acesso. “Pensamos em todos os detalhes para que nenhum irmão se ausente. A participação da Irmandade reflete em atendimentos de qualidade e humanizados, para aproximadamente 500 mil habitantes”, complementou.A Assembleia Geral é o órgão máximo da Instituição integrada pela Irmandade, formada por membros da comunidade. Reúne-se para balanço anual, relatório de atividades da Diretoria Executiva, aprovar as contas, além das demais competências e atribuições que lhes são atribuídas por força do Estatuto Social.