Fisioterapeuta Luciano Cegana participa do bate-papo nesta quarta-feira (7/7), às 19h, pelo Instagram do Hospital

publicado em 06/07/2021

O convidado é o fisioterapeuta da Instituição, Luciano Cegana e atua diretamente no enfrentamento da doença (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Nesta quarta-feira (7), a Santa Casa de Votuporanga realiza mais uma live em sua página do Instagram, transmitindo conhecimento e muita informação. Desta vez, o assunto é mais que pertinente: reabilitação pós-Covid-19.O convidado é o fisioterapeuta da Instituição, Luciano Cegana e atua diretamente no enfrentamento da doença, tratamento e a recuperação dos pacientes. A apresentação será da jornalista da Santa Casa, Andressa Aoki.Durante o bate-papo, Luciano irá falar sobre as principais sequelas do Coronavírus; indicação para reabilitação, atendimentos e equipes multidisciplinares. É possível enviar perguntas pelo e-mail comunica2@santacasavotuporanga.com.br até o meio-dia da quarta-feira ou pelo inbox das redes sociais.O profissional ressaltou a importância da reabilitação após alta hospitalar. “Sem uma reabilitação adequada após a alta, os problemas podem tornar-se crônicos, comprometendo a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes”, disse Luciano.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos para participar. “A Covid-19 é um tema que gera ainda muitas dúvidas, principalmente quanto aos cuidados após o tratamento. Como forma de propagar o assunto e alcançar mais pessoas, colocamos nosso fisioterapeuta à disposição para esclarecer sobre reabilitação. Chame todos os amigos e familiares para participarem desta live, nesta quarta-feira e, assim, discutirem sobre qualidade de vida depois da patologia”, finalizou.Live da Santa Casa sobre reabilitação pós-COVID-19Convidado; fisioterapeuta Luciano CeganaApresentação: Andressa Aoki, jornalista da Santa CasaData: 07/07/2021 (quarta-feira)Horário: a partir das 19hInstagram: @santacasavotuporanga