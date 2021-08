Quem aderir plano individual ou familiar pode usufruir de consultas e exames simples, sem aguardo de prazo

publicado em 29/07/2021

Os novos beneficiários terão isenção de carências para consultas e exames simples (Imagem: Divulgação)

Da redação

Em agosto, o convênio SanSaúde vai lançae uma campanha que oferece benefícios para quem aderir ao plano, tanto na modalidade individual quanto no familiar. Os novos beneficiários terão isenção de carências para consultas e exames simples, podendo usufruir do atendimento sem necessidade de aguardar prazos.A iniciativa é similar a ação realizada no Dia das Mães. “Mostrar-se preocupado com a saúde do seu pai é uma das melhores maneiras de demonstrar todo o seu amor por ele. Por isso, estamos oferecendo planos sem carência para que ele possa usufruir de todos os benefícios e já se cuidar, inclusive de forma preventiva”, destacou a gestora do SanSaúde, Luana Romano.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-3000, com o setor Comercial ou no WhatsApp (17) 9 9125-0862.O SanSaúde é um plano de assistência médica criado pela Santa Casa de Votuporanga. Atualmente, os atendidos podem contar com as especialidades de Alergologia, Anestesia, Cardiologia, Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Gastroenterologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia – adulta a infantil –, Ginecologia e Obstetrícia, Intensivista, Litotripsia, Nefrologia Adulta, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Urologia.Além delas, são oferecidos também serviços complementares de Anatomia Patológica, Ecocardiografia, Eletroencefalograma, Endoscopia Diagnóstica e Cirúrgica, Medicina Nuclear, Ergometria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Hemodiálise, Patologia clínica, Diagnóstico por Imagem, Hemodinâmica, Nutricionista, Psicologia e Terapia Ocupacional.São aproximadamente 200 profissionais à disposição dos usuários. Os atendimentos ocorrem tanto nos consultórios particulares quanto no ambulatório próprio do SanSaúde.