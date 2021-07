Município não terá plantão de vacinação contra a Covid-19 neste feriado prolongado

publicado em 08/07/2021

Prefeitura de Votuporanga retomará a aplicação das vacinas na segunda-feira (12), com a abertura de um novo público (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga não terá plantão de vacinação contra a Covid-19 neste feriado prolongado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para suprir a demanda do fim de semana, na terça-feira (6) e na quarta-feira (7), o horário da vacinação foi estendido até as 20h, no posto volante no salão social do Assary Clube de Campo.Quando for retomada a vacinação na semana que vem, segundo a Pasta, a previsão é de que já seja iniciada a imunização para as pessoas com 37 anos, na terça-feira (13) para os de 36 anos e na quarta-feira (14) para os 35 anos.A Secretaria lembra que quem for tomar a vacina precisa levar os documentos obrigatórios como comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS. Além de poder agilizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura.A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os munícipes acima de 18 anos.