De acordo com o programado pela Secretaria de Saúde, a previsão é de que na terça-feira (13) já inicie para os munícipes de 36 anos e na quarta-feira (14) para os que tem 35 anos

publicado em 12/07/2021

As doses estão disponíveis nos cinco postos volantes de vacinação do município, das 8h até as 15h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs votuporanguenses que têm 37 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (12). As doses estão disponíveis nos cinco postos volantes de vacinação do município, das 8h até as 15h.De acordo com o programado pela Prefeitura de Votuporanga, a previsão é de que na terça-feira (13) já inicie a imunização para os munícipes de 36 anos e na quarta-feira (14) para os que tem 35 anos.Além disso, a Secretaria de Saúde lembra que quem for tomar a vacina precisa levar os documentos obrigatórios como o comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS. O procedimento pode ser agilizado com o pré-cadastro no site da Prefeitura.