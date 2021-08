Município também fecha mais uma semana sem internações no Hospital de Campanha

publicado em 30/07/2021

Total de casos diagnosticados de Covid subiu para 16.104, enquanto o de mortes pela doença continua sendo 424 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanga tem mais um dia sem registrar mortes causadas pela Covid-19. E fecha mais uma semana sem internações no Hospital de Campanha. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta sexta-feira (30).Apesar dos dados positivos, o município continua registrando casos novos da doença. Nesta sexta, foram mais 31 casos.Assim, o total de casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia subiu para 16.104, enquanto o de mortes continua “estacionado” em 424. Ainda segundo o informe, 15.247 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.O Hospital de Campanha continua vazio, mas o número de munícipes com Covid e hospitalizados subiu para 30, dos quais três estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).O número de internados nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) também aumentou, indo para 12. Na Santa Casa, a ocupação também subiu. Atualmente, 18 leitos estão ocupados.Os dados também mostram que 705 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.430 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 821 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 564 foram primeiras doses e as demais 257 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen.Assim, Votuporanga totaliza 87.742 doses aplicadas: 60.241 primeiras doses e 27.501 segundas doses e doses únicas.