publicado em 14/07/2021

Quantidade de pessoas com Covid internadas em estado grave nas UTIs da região de Rio Preto tem caído nas últimas semanas (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Da redação

A quantidade de pessoas com Covid-19 internadas em estado grave nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) dos hospitais da região de Rio Preto tem caído da semana passada para esta. É o que mostram os dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), do governo estadual.No DRS (Departamento Regional de Saúde) de Rio Preto, que abrange 102 municípios, a ocupação chegou a 75,4% na tarde de ontem, que é a menor desde fevereiro. Até anteontem, havia 41 pessoas esperando por um leito de UTI na região, um número que, apesar de alto, apresentou queda.Já em relação às internações, a variação semanal ficou em 7,2% menos pacientes que na semana anterior.Na região, há indícios de que a transmissão do coronavírus está controlada. Um deles é a velocidade de contágio, que está 0,58, de acordo com um levantamento da USP e da Unesp. Quando essa velocidade chega a um, significa cada infectado pelo vírus contamina, pelo menos, uma pessoa.Quando essa velocidade de contágio está controlada, o número de casos novos de Covid tende a cair. Consequentemente, o número de hospitalizados também cai. Entre eles, estão os pacientes em estado grave nas UTIs.Mesmo com os índices mostrando uma espécie de respiro, o médico e diretor-executivo do Hospital de Base, em Rio Preto, se mostrou preocupado com a circulação de pessoas na cidade e na região."O que não pode acontecer é as pessoas acharem que a pandemia acabou, como foi após o último lockdown. As medidas têm que continuar. Lembrar sempre de máscara, distanciamento social, vai ser assim por muito tempo", disse.Votuporanga também apresentou queda no número de pessoas com Covid-19 internadas em UTIs e leitos de suporte respiratório, o que traz esperança sobre o abrandamento da pandemia.No caso do Hospital de Campanha, que oferece o segundo tipo de leito, a ocupação atingiu, nesta semana, o menor nível desde a sua inauguração, no começo de abril.Na Santa Casa, a situação observada nesta semana foi semelhante à do DRS de Rio Preto. Isso porque a Ala Covid-19 chegou a registrar 17 leitos de UTI ocupados - e a última vez que o hospital tinha registrado esse número de ocupação foi em 17 de fevereiro. Agora, porém, o hospital está com 21 leitos ocupados, dos 28 que oferece.