O governador já tomou as duas doses da CoronaVac, o que, segundo os médicos, não evita a infecção, mas sim a forma grave da doença

publicado em 15/07/2021

O governador já está imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid (Foto: Reprodução Governo do Estado)

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) confirmou, nesta quinta-feira (15), que testou positivo para Covid-19. Em anúncio nas redes sociais, o tucano afirmou que descobriu que estava infectado em um exame de rotina, e que já cancelou os compromissos do dia.

O governador já foi vacinado com as duas doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e afirmou que "tem convicção" de que está se "sentindo muito bem e disposto" por conta da imunização.