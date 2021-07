Dr. Luciano Melo usou as redes sociais na quarta-feira (30) para compartilhar sua experiência clínica com o público idoso

publicado em 01/07/2021

O médico geriatra, Dr. Luciano Melo gravou um vídeo sobre o resultado da imunização em Votuporanga (Foto: Redes sociais)

Da redaçãoO médico geriatra Dr. Luciano Melo usou as redes sociais na quarta-feira (30) para compartilhar sua experiência clínica com o público idoso, que é a faixa etária com maior número e vacinados neste momento.“Antes das vacinas, todos os dias atendia alguém suspeito ou positivo da Covid, ou tínhamos notícias de pacientes que eram intubados ou infelizmente vinham a óbito. Hoje a gente quase não conversa mais dentro da clínica sobre coronavírus”, relatou o geriatra em um vídeo.O médico contou que se manifestou nas redes sociais para incentivar ainda mais a vacinação e mostrar que as pessoas não precisam ter qualquer dúvida ou desconfiança das vacinas. “Isso mostra o quanto está sendo fantástica a eficácia das vacinas. Os resultados são espetaculares. De todos os pacientes que atendo em Votuporanga e na região, eu tive apenas um único que veio a falecer de Covid após ter tomado as duas doses”.O geriatra ainda fez uma reflexão sobre as pessoas que contestam a eficácia da vacina, especialmente da CoronaVac. “Sabe qual vacina a maioria desses idosos tomaram? A CoronaVac. Imagina se a Coronavac foi eficaz para o idoso, que é um paciente mais frágil, pro paciente adulto ou jovem vai ser mais eficaz ainda. Então não precisa ficar buscando outras vacinas, querer saber qual será aplicada ou não, todas elas, inclusive a CoronaVac, tem sido eficaz”.Mesmo vacinado, Luciano Melo, reiterou que as pessoas devem seguir tomando os cuidados necessários. “Apesar da vacina ser eficaz, nós continuamos transmissores. As vezes o sintoma pode ser tão leve, que a gente não percebe o contágio e pode passar para outras pessoas. Por isso é importante seguir os cuidados e estar sempre em alerta”, relatou o geriatra que encerrou a postagem com uma mensagem otimista “vamos vacinar, vamos sair dessa”.