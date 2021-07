A declaração foi dada no Instituto Butantan durante entrega de mais 800 mil doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde

publicado em 14/07/2021

Secretário de Saúde de SP Jean Gorinchteyn diz que vacinação contra covid será anual (Foto: Sergio Andrade/Governo do Estado de São Paulo)

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse nesta quarta-feira (14) que a vacinação contra Covid-19 será anual. A declaração foi dada no Instituto Butantan durante entrega de mais 800 mil doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde."Entendemos que o coronavírus veio para ficar assim como em 2009 o H1N1, vírus da gripe, veio e ficou", afirmou Gorinchteyn. "Anualmente precisamos fazer dose adicional. Normalmente assim é feito por se tratar de um vírus respiratório, que vai ser mantido endêmico na nossa sociedade.Ele reforçou que a vacinação anual é a única forma de manter a proteção da população alta e evitar novas epidemias.A promessa do governo de São Paulo é vacinar todos os adultos, com pelo menos a primeira dose contra covid-19, até o dia 20 de agosto.37 a 39 anos: de 8 a 14 de julho;35 e 36 anos: de 15 a 18 de julho;30 a 34 anos: de 19 de julho a 4 de agosto;25 a 29 anos: de 5 a 12 de agosto;18 a 24 anos: de 13 a 20 de agosto.