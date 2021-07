Depois de bater recorde de ocupação de UTI, leitos de suporte e até de enfermaria em junho, pandemia recua com o avanço da vacinação

publicado em 12/07/2021

Depois de um mês de recorde de internações na UTI e de ocupação máxima de todas as unidades de saúde, internações caíram (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brApós um mês considerado crítico pelas autoridades de saúde, quando Votuporanga bateu recorde de internações por Covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e atingiu sua ocupação máxima tanto nos leitos de suporte respiratório no Hospital de Campanha, como nos de enfermaria na Santa Casa e UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a cidade registrou na segunda-feira (12) um cenário oposto e que trouxe esperança sobre o abrandamento da pandemia.Conforme dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, as internações despencaram em todas as unidades de atendimento a pacientes com coronavírus e o Hospital de Campanha atingiu sua menor taxa de ocupação desde que foi inaugurado, no dia 5 de abril.“Isso é reflexo da vacinação, que segue em ritmo acelerado, além das medidas restritivas e do esforço de cada um se proteger. Que possamos continuar com essa queda", comemorou o prefeito Jorge Seba (PSDB) em suas redes sociais.Em junho, quando o secretário-executivo do Comitê de Enfrentamento à Covid, dr. Chaudes Ferreira Junior, classificou a situação como crítica e preocupante, o município estava com 46 pessoas internadas na UTI (maior número desde o início da pandemia), 23 no Hospital de Campanha e 12 na UPA, além de todos os leitos de UTI e enfermaria da Santa Casa também estarem lotados.Na segunda, porém, o número de votuporanguenses em tratamento intensivo caiu para 18, enquanto quatro estavam no Hospital de Campanha e dois na UPA. Na Santa Casa, que estava com a ala para pacientes graves lotada desde março, 17 pacientes estavam internados. Na enfermaria, 22 leitos seguiam ocupados por pacientes de Votuporanga e da região.Em meio às boas notícias sobre a queda nas internações, um votuporanguense teve um motivo a mais para celebrar. Depois de três meses internado em razão de complicações causadas pela Covid-19, Ocenir Roberto de Oliveira, de 48 anos, venceu a doença e recebeu alta da Santa Casa de Votuporanga.Reservados, tanto Ocenir como seus familiares não quiseram comentar sobre a luta contra a doença, mas fizeram questão de posar para a fotografia que foi recebida pela população como um sinal de esperança.