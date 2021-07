Meta estadual para aplicação de ao menos uma dose contra a Covid-19 em todos com mais de 18 anos foi adiantada para 20 de agosto

publicado em 12/07/2021

Adiantamento anunciado pelo governador João Doria (PSDB) foi viabilizado com a compra de 30 milhões de doses extras da vacina Coronavac (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O governador João Doria (PSDB) anunciou neste domingo (11) a antecipação de 26 dias na data final para vacinar toda a população com mais de 18 anos com ao menos uma dose contra a Covid-19. O adiantamento para 20 de agosto foi viabilizado com a compra de 30 milhões de doses extras da vacina Coronavac para uso nos 645 municípios paulistas.“Com mais vacinas prontas, vamos garantir o cumprimento deste novo cronograma de imunização em São Paulo”, afirmou Doria. “Daqui a 40 dias, todos os adultos que vivem em São Paulo e podem ser vacinados estarão com pelo menos uma dose de vacina no braço”, acrescentou.Com o novo cronograma, pessoas com idade entre 35 e 36 anos poderão se vacinar no próximo dia 15. Entre 19 de julho e 4 de agosto, será a vez de quem tem de 30 a 34 anos. De 5 a 12 de agosto, serão vacinados os que têm de 25 a 29 anos, e entre os dias 13 e 20 serão imunizados os adultos mais jovens, com idade entre 18 e 24 anos.A antecipação do calendário fez com que o Dia da Esperança – data em que todos os brasileiros de São Paulo com mais de 18 anos estarão vacinados com ao menos a primeira dose contra o coronavírus – passasse de 15 de setembro para 20 de agosto.A chegada de doses extras da Coronavac ocorre após acordo entre o Governo do Estado, o Instituto Butantan e a biofarmacêutica chinesa Sinovac. O primeiro lote com 2,7 milhões de vacinas desembarcou no Brasil no último dia 7 e passa por controle de qualidade antes da distribuição aos 645 municípios de São Paulo. Outra remessa com 1,3 milhão de doses virá de Pequim até o final deste mês.A medida é mais um passo na otimização do cronograma de vacinação por meio das estratégias de planejamento, monitoramento, distribuição e logística desenvolvidos pelo PEI (Plano Estadual de Imunização).Além das vacinas extras que serão usadas apenas pela população de São Paulo, o Governo do Estado se baseia na estimativa de entregas de vacinas do Ministério da Saúde. O calendário considera o início do esquema vacinal, que é composto por duas doses para três dos quatro imunizantes oferecidos no Brasil.O novo calendárioO pré-cadastro no siteé recomendado para todos os públicos incluídos no calendário do PEI e economiza até 90% no tempo de atendimento nos postos de vacinação. O formulário pode ser preenchido no site ou via WhatsApp – basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi” (também é possível fazer isso por meioO preenchimento antecipado não é obrigatório, mas facilita o trabalho dos profissionais de saúde e também reduz as chances de aglomeração nos pontos de aplicação das vacinas contra a Covid-19.De acordo com o Vacinômetro do Portal do Governo de São Paulo, até as 13h20 do domingo (11), um total de 28.647.796 de vacinas contra a Covid-19 haviam sido aplicadas no estado, sendo 21.412.523 em primeira dose, 6.496.381 com segunda dose e outras 738.892 na aplicação única do imunizante da Janssen. Assim, 15,63% da população estadual já completou o esquema vacinal.