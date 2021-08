A Secretaria Municipal da Saúde realiza o plantão no posto volante que fica no salão social do Assary Clube de Campo, das 8h às 16h

publicado em 31/07/2021

Posto volante que fica no salão social do Assary Clube de Campo tem plantão de vacinação contra a Covid neste sábado (31), das 8h às 16h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanguenses de 29 anos para cima que não conseguiram se vacinar durante a semana têm mais uma chance neste sábado (31) para receberem as doses – seja a primeira, a segunda ou a única- dos imunizantes. A Secretaria Municipal da Saúde realiza um plantão de vacinação no posto volante que fica no salão social do Assary Clube de Campo, das 8h às 16h.

Nesta semana, a Pasta recebeu um novo lote com pouco mais de 2,4 mil doses de vacina, e, por isso, antecipou a inclusão de duas faixas etárias na campanha de imunização. Na sexta-feira (30), a faixa dos 29 anos foi incluída. Na segunda-feira (02), as vacinas chegarão aos braços de quem tiver 28 anos.

De acordo com a Prefeitura, as novas faixas etárias deverão ser anunciadas conforme a chegada de mais doses dos imunizantes.

Vacinação

Para se vacinar é preciso comparecer ao posto volante munidos de RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Quem quiser também pode colaborar voluntariamente com a campanha "Vacina contra a Fome", pode doar uma caixinha de leite.

A Prefeitura também ressaltou a importância em se atentar ao tipo de blusa usada no momento da vacinação, dando preferência àquelas que deixem a área do braço livre, para facilitar a aplicação.

Acolhidos vacinados

Os 12 moradores de rua que foram encaminhados ao CSU (Centro Social Urbano), para se protegerem contra a onda de frio que chegou à cidade nesta semana, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Eles foram vacinados no posto volante montado no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), que fica ao lado do CSU.

O acolhimento provisório à população nesta situação, que começou na quarta-feira (28), quando os termômetros ficaram abaixo dos 3ºC, segue até domingo (1º).

Neste fim de semana, a Secretaria de Direitos Humanos irá manter o trabalho de busca ativa desse público em locais estratégicos, informou a Prefeitura.