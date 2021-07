Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, Doria disse que a secretaria de Saúde está estruturando o novo calendário

publicado em 07/07/2021

João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (7) que o calendário de vacinação contra Covid-19 do estado de São Paulo será antecipado (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (7) que o calendário de vacinação contra Covid-19 do estado de São Paulo será antecipado novamente, mas não divulgou as novas datas do cronograma.Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista, Doria disse que a secretaria de Saúde está estruturando o novo calendário e que ele será anunciado até o próximo domingo (11).A nova antecipação foi possível, segundo o governador, porque o estado comprou mais 4 milhões de doses extras de CoronaVac diretamente da fabricante da vacina na China, a empresa Sinovac Biotech. Mais de dois milhões de doses de vacinas chegarão envasadas e prontas para aplicação no aeroporto de Guarulhos ainda hoje, ainda de acordo com Doria.O calendário atual de vacinação estipula a vacinação completa de maiores de 18 anos no estado até o dia 15 de setembro."O estado de São Paulo é responsável por praticamente 50% da vacinação do Brasil, e agora começa a ampliar a imunização. Prometi e, agora, estamos cumprindo. O governo de São Paulo adquiriu diretamente do laboratório SinoVac 4 milhões de doses da vacina CoronaVac", disse João Doria, governador de SP."Nesse primeiro momento, são 4 milhões de doses, com a primeira carga, de 2 milhões de doses, sendo recebida nas próximas horas"completou Jean Gorychtein, secretário estadual de Saúde.Doria também anunciou, ao lado do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, que o estado de São Paulo irá concluir o último contrato de envio de 100 milhões de doses de CoronaVac com o ministério da Saúde antes do prazo, no final de agosto.A primeira previsão era no final de setembro. "Temos feito desde meados do mês passado um enorme esforço para recuperar os cronogramas que haviam sido apresentados ao Ministério da Saúde", ressaltou o presidente do Butantan, Dimas Covas.