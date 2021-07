Intubado por conta de complicações da Covid-19, ele está internado na UTI em São Paulo (capital)

publicado em 05/07/2021

Elinton José Sette foi transferido após ser intubado por complicações causadas pela Covid; familiares e amigos pedem orações (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFamiliares e amigos do empresário e ex-vereador, Elinton José Sette, de 45 anos, estão promovendo correntes de oração, independente de crença ou religião, em prol de sua recuperação. Intubado em razão das complicações causadas pela Covid-19, ele foi transferido na segunda-feira (5) para São Paulo, onde está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Segundo Edson Sette, irmão do ex-vereador, Elinton luta contra a doença há cerca de dez dias, e neste final de semana seu quadro de saúde piorou, o que motivou a transferência. Ainda segundo Edson, o hospital para o qual Sette foi transferido ainda não havia divulgado o boletim clínico até então.Elinton Sette foi eleito vereador pelo PDT em 2004 com uma das mais expressivas votações da época, ao conquistar 1.674 votos. Naquelas eleições apenas Osmair Ferrari (com 2.487 votos) e Osvaldo Carvalho (com 1.846 sufrágios) o superaram, o que deu ainda mais peso para o seu mandato.Na Câmara ele encabeçou algumas batalhas, como a luta para não deixar se instalar em Votuporanga uma unidade da antiga Feben (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor). Ele chegou a apresentar um projeto com esse objetivo e a discussão foi longe. No final das contas a instituição, não veio para a cidade.