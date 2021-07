Lote é suficiente para produzir dez milhões de doses de vacina

publicado em 17/07/2021

A nova remessa de IFA possibilitará entregas de mais doses em agosto (Foto: Bio-Manguinhos/Fiocruz)

Está prevista para as 19h35 deste sábado (17), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RIOGaleão), a chegada de mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para a produção de vacinas contra a Covid-19.O lote permitirá ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) produzir dez milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca.Até agora, a Fiocruz entregou mais de 69 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização (PNI), das quais quatro milhões importadas do Instituto Serum, da Índia.A nova remessa de IFA possibilitará entregas de mais doses no mês de agosto, após a realização das etapas de processamento final e controle de qualidade. A Fiocruz aguarda novas entregas para o próximo mês.*Com informações da Agência Brasil