Entre as vítimas estava a idosa Vilma Donizete da Silva Ferreira Nascimento, de 64 anos

publicado em 07/07/2021

A idosa Vilma Donizete da Silva Ferreira Nascimento, de 64 anos, está entre as vítimas que constaram no boletim (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Votuporanga registrou mais 71 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (7), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais três mortes causadas pela doença.Entre as vítimas, estava a idosa Vilma Donizete da Silva Ferreira Nascimento, que tinha comorbidades e faleceu aos 64 anos.Dona Vilma era moradora do bairro Cohab Chriss, deixa o esposo Joaquim Carlos do Nascimento, conhecido como Joaquim do Muque, que também está hospitalizado por complicações da Covid. Ela deixa também os filhos Érica da Silva Ferreira e Juliano Ferreira de Assis, os netos Luan da Silva, Diego Laurindo e Julia Laurindo, o bisneto Matteo, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das demais vítimas para divulgar suas notas de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 403 mortes causadas por Covid-19 e 14.912 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Os dados do informe também mostram que 14.044 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.De acordo com os dados do boletim, o município continua com 65 pessoas que estão com Covid e hospitalizadas, dos quais cinco estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e dez estão no Hospital de Campanha.Em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o município continua com 26 votuporanguenses internados. Na Santa Casa, a ala de UTIs Covid está com 23 leitos ocupados.Os dados também mostram que 1.268 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.264 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.263 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 1.118 foram primeiras doses e as demais 145 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 68.508 doses aplicadas: 50.561 primeiras doses e 17.947 segundas doses.