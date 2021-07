O falecimento do diácono José de França constou no boletim; já os de Francisco Costatino, Aparecida Maria e Osvaldo Faustino não constaram

publicado em 12/07/2021

Henrique da Silva, José de França, Francisco Costatino, Aparecida Maria e Osvaldo Faustino estão entre as vítimas da Covid (Fotos: Arquivo pessoal)

Votuporanga registrou 103 casos novos de Covid-19 entre sexta-feira (9) e esta segunda-feira (12), de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais quatro mortes causadas pela doença.Entre as vítimas que constaram no boletim estava Henrique da Silva, que tinha comorbidades e faleceu aos 34 anos. Ele era motorista do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e morador do bairro CDHU. Henrique deixa a esposa Francielle, as filhas Emanuelle e Maite, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (11), às 10h, no Cemitério Parque Jardim.Outra vítima que constou no informe foi José Roberto de França, que era diácono da Paróquia Santa Luzia, na região Norte de Votuporanga. Ele tinha comorbidades e faleceu aos 65 anos. O diácono deixa irmãos, sobrinhos, além dos demais familiares e amigos. No domingo (11), aconteceu uma homenagem a José Roberto na Catedral Nossa Senhora Aparecida, às 16h, e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das outras vítimas que constaram no boletim para divulgar suas notas de falecimento.Já entre as vítimas que não constaram no informe estava Francisco Antonio Costatino, de 54 anos. Ele era empresário, morador do bairro Cidade Jardim e deixa a esposa Dirce, os filhos Juan, Maiara e Camila, netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (12), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Na sexta-feira (9), faleceu Aparecida Honório Maria, aos 64 anos. Antes de falecer, ela - que tinha tomado a primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca há dois meses - ficou internada na Santa Casa de Votuporanga por 18 dias. Dona Cida era conhecida na cidade por vender salgados e, há quatro meses, se mudou do bairro São João, em Votuporanga, para Américo de Campos. Ela deixa as filhas Andreza e Adriana Honório Inácio, além dos demais familiares e amigos. Ela foi sepultada às 16h30 de sexta, no cemitério Jardim das Flores.No mesmo dia, faleceu Osvaldo Pereira Faustino, aos 67 anos. Ele tinha tomado a primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca e estava prestes a tomar a segunda quando contraiu a doença e precisou ser hospitalizado. Ele ficou internado em São Paulo (capital) por 20 dias. Aposentado, o senhor Osvaldo era conhecido na cidade por conta da loja Top Car Veículos. Ele morava na rua Amapá, no bairro San Remo, em Votuporanga. Osvaldo deixa a esposa Regina, as filhas Viviane e Cristiane, além dos demais familiares e amigos. Ele foi sepultado às 17h30 de sexta, no Cemitério Municipal.Agora, o município totaliza 410 mortes causadas por Covid-19 e 15.086 casos novos da doença desde o início da pandemia. Os dados do informe também mostram que 14.308 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.De acordo com os dados do boletim, o município está com 42 pessoas que estão com Covid e hospitalizadas, das quais duas estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e quatro estão no Hospital de Campanha. Essa é a menor taxa de ocupação de leitos no hospital desde a sua inauguração.Em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o município está com 18 votuporanguenses internados. Na Santa Casa, a ala de UTIs Covid está com 17 leitos ocupados. A última vez que o hospital estava com esse número de leitos ocupados foi em 17 de fevereiro.Os dados também mostram que 1.506 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.261 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.570 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 289 foram primeiras doses e as demais 1.281 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 70.589 doses aplicadas: 51.257 primeiras doses e 19.332 segundas doses.