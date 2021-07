Marcia Bertolin foi uma das vítimas que constaram no boletim; Hariel Alberico, Waldemar dos Santos e José Barboza não constaram

publicado em 05/07/2021

Entre as vítimas da Covid no município estão Marcia Bertolin, Hariel Alberico, Waldemar dos Santos e José Barboza (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

A semana começou em Votuporanga com mais 96 casos de Covid-19, entre sábado (3) e esta segunda-feira (5), de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais quatro mortes causadas pela doença.Entre as vítimas que constaram no boletim estava Marcia dos Santos Bertolin, que tinha comorbidades e faleceu aos 51 anos. Ela era moradora do bairro Comerciários, deixa o esposo Arnaldo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das outras vítimas que constaram no informe para divulgar suas notas de falecimento.A reportagem conseguiu, porém, identificar outras vítimas da Covid que não constaram no Boletim Epidemiológico.Uma delas foi o entregador Hariel Luan Alberico, que faleceu aos 32 anos. Ele era morador do bairro Pozzobon muito conhecido por participar do futebol amador de Votuporanga. Hariel deixa a mãe Suzana Vicente Moreira e Pedro Tadeu Alberico, o filho Kauan, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na sexta-feira (2), às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.O senhor Waldemar José dos Santos também foi uma vítima da Covid, aos 67 anos. Seu Waldemar era muito conhecido no bairro Pozzobon, onde residiu por muitos anos antes de se mudar para Valentim Gentil. Ele era carpinteiro aposentado, deixa a esposa Zilda Rosa, os filhos Roberto, José Roberto, Marilza e Marina, netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda, às 18h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.A vítima mais velha, entre as identificadas pela reportagem, foi o idoso José de Souza Barboza, de 90 anos. O senhor José era morador do bairro Jardim Morini e muito conhecido pelos trabalhos com a máquina São Jorge de Arroz. Ele deixa a esposa Terezinha Marcolina Barboza, os filhos José Roberto, Maria de Lourdes, Vera Lucia e Sandra Aparecida, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Agora, Votuporanga totaliza 398 mortes causadas por Covid e 14.736 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, 13.888 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.De acordo com os dados do informe, 63 votuporanguenses estão com Covid e hospitalizados, dos quais dois estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 12 estão no Hospital de Campanha.Em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o município continua com 25 votuporanguenses internados. Na Santa Casa, porém, a ala de UTIs Covid "desafogou" e está com 23 leitos. Isso aconteceu depois da ala operar completamente lotada desde 24 de maio.Os dados também mostram que 1.260 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.268 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 655 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 433 foram primeiras doses e as demais 222 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 66.078 doses aplicadas: 48.502 primeiras doses e 17.576 segundas doses.