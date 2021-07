Elisângela Cavassani fez campanha em prol do Hospital para comemorar seu aniversário

publicado em 06/07/2021

A colaboradora da equipe de Captação de Recursos da Santa Casa de Votuporanga, Elisângela Cavassani, comemorou seu aniversário ajudando a Instituição (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Celebrar a vida com solidariedade e pensando em quem mais precisa. A colaboradora da equipe de Captação de Recursos da Santa Casa de Votuporanga, Elisângela Cavassani, comemorou seu aniversário ajudando a Instituição, que é referência para 53 cidades da região Noroeste paulista.Elisângela promoveu uma campanha de arrecadação de copos descartáveis em prol do Hospital. E, com ajuda dos amigos de Votuporanga e região, conseguiu 100,5 mil unidades para o Santa Casa de Votuporanga. “Trabalho no Hospital e conheço as nossas necessidades. Somente no ano passado, foram usados 2.425.301 copos. Por isso, há dois anos eu faço ação solidária em comemoração ao meu aniversário”, contou a colaboradora.Ela fez questão de agradecer aos envolvidos. “Com ajuda de amigos de Votuporanga e região, consegui essa quantidade que me enche de alegria. Agradeço a cada um que colaborou. Só chegamos a este número porque recebi diversas contribuições de pessoas que são do bem e não medem esforços para ajudar a Santa Casa”, disse.O provedor Luiz Fernando Góes Liévana parabenizou Elisângela pela iniciativa. “A campanha foi um sucesso, com um resultado expressivo. Elisângela faz parte da equipe de Captação de Recursos e atua diretamente com doações. Ciente de toda nossa demanda, ela promoveu uma ação em prol do Hospital. Agradecemos em nome de pacientes, colaboradores, médicos e parceiros pela ajuda, que faz a diferença na manutenção de nossos atendimentos”, finalizou o provedor da Instituição.