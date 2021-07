Deputado estadual e presidente da Alesp foi homenageado pelos diretores e prestigiado pela liderança do hospital, por conta da sua atuação e emendas destinadas nos últimos anos

publicado em 02/07/2021

Em uma cerimônia realizada no Espaço Unifev Saúde, o parlamentar recebeu uma homenagem dos diretores e lideranças da instituição (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga recebeu, na tarde desta sexta-feira (2), a visita do deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB). Na oportunidade, o provedor da instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, confirmou o recurso de R$ 6 milhões que Carlão Pignatari destinou para o custeio dos atendimentos realizados pela instituição.Em uma cerimônia realizada no Espaço Unifev Saúde, o parlamentar recebeu uma homenagem dos diretores e lideranças da instituição por todas as emendas e conquistas dos últimos anos destinadas à Santa Casa de Votuporanga.O provedor do hospital ressaltou a atuação do Complexo Santa Casa. “Atendemos 53 cidades da região Noroeste paulista, abrangendo uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. Para custear esse complexo é difícil e precisamos muito de parceiros, como o deputado estadual, que intermedia com o governador João Dória e o vice, Rodrigo Garcia, várias emendas para a nossa Santa Casa. Mais uma vez, Carlão Pignatari nos auxilia com recursos junto ao Governo, na ordem de R$ 6 milhões”, ressaltou.Luiz Fernando ressaltou a importância da verba, principalmente durante a pandemia. “Você nos ajuda a oferecer um SUS de qualidade, atendendo bem a população. Obrigado por tudo que faz por nós”, agradeceu.O presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola, destacou todas as colaborações do parlamentar para a saúde. “É uma honra e privilégio tê-lo como deputado estadual e presidente da Assembleia. Em nome do Conselho, municípios da região, nosso muito obrigado por sempre nos ajudar a salvar vidas”, frisou.Já o presidente da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), que é parceira do hospital, e também um dos diretores da Santa Casa, Dr. Celso Penha Vasconcelos, afirmou que presencia semanalmente as dificuldades que a Instituição enfrenta. “Esse recurso de R$ 6 milhões é extremamente importante. Nosso agradecimento por tudo que faz e fará, independentemente do cargo que ocupa, colaborando com a Santa Casa ainda mais”, disse.Representando a Câmara Municipal, o vereador Osmair Ferrari (PSDB) destacou a importância da instituição no tratamento de diversas doenças, especialmente Covid-19. “A Santa Casa, juntamente com o Hospital de Campanha e UPA, se tornou um complexo no combate ao coronavírus e tem feito um trabalho excepcional”, afirmou.O vice-prefeito de Votuporanga, Cabo Valter (MDB), representando o prefeito Jorge Seba (PSDB), falou do legado que Carlão Pignatari deixou em Votuporanga e região. “Existe um município antes e depois de Carlão Pignatari como prefeito. É um legado para a nossa cidade. Obrigado pelo que faz por nossa cidade e toda região”, disse.Carlão Pignatari falou sobre a classificação da Santa Casa de Votuporanga como Hospital Estruturante em 2013. "Naquela época, a Santa Casa foi a única a conquistar a classificação de Hospital Estruturante, o que representou um importante incremento de receita", recordou.O presidente da Alesp também falou da importância das emendas parlamentares em tempos de pandemia. "Nos últimos dois anos, os preços dos medicamentos tiveram um expressivo aumento, uma falta de respeito com as instituições de saúde. E, mesmo assim, a região de São José do Rio Preto continua prestando um dos melhores tratamentos por meio do SUS”, enfatizou o deputado estadual.Para enfatizar todo o apoio do deputado estadual, três ex-provedores fizeram discurso: Junior Marão (2003-2007), Luiz Bressan (2007-2009) e Valmir Dornelas (2013-2015).Junior Marão ressaltou que Carlão, enquanto prefeito em 2003, ajudou a Instituição a se tornar referência na saúde. “Prova disso é a administração dos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, além da Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e atenção básica”, disse.Marão afirmou ainda que estes últimos dois anos foram atípicos. “Oferecemos atendimento digno, salvamos milhares de vidas. São mais de 1.600 pessoas que foram assistidas pela Santa Casa na pandemia e tiveram altas. Nosso agradecimento a todos os profissionais da Santa Casa e diretoria que tanto fazem pela Instituição”, complementou.Por sua vez, Bressan falou de sua admiração pelo presidente da Alesp. “Aqui é um voto de gratidão que o Hospital presta ao Carlão Pignatari. Nós fazemos uma gestão diferenciada, com diretores envolvidos e que transformam Votuporanga em referência na saúde”, afirmou.Já Valmir Dornelas recordou de um episódio enquanto provedor. “Em 2013, não tínhamos recursos para pagar o 13º salário dos colaboradores e foi a emenda do Carlão Pignatari que nos auxiliou neste custeio. Mas, sem dúvida, a maior conquista foi a classificação da Santa Casa como Hospital Estruturante, que incrementou nossa receita e trouxe ainda mais qualidade. Obrigado, Carlão”, ressaltou.