Valor do teto contratual era R$280 mil/mensais e passa a ser R$400mil/mensais

publicado em 15/07/2021

Provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, assinou contrato no gabinete do deputado Carlão (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), possuem uma parceria de longa data, que reflete em mais qualidade na assistência hospitalar. Ao longo dos anos, Carlão intermediou importantes conquistas para a instituição, referência em média e alta complexidades para 53 cidades da região Noroeste paulista.Nesta semana, a instituição conseguiu aumento do teto financeiro de atendimento a pacientes do convênio Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual), garantindo atendimento médico de qualidade para seus beneficiários e agregados.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, assinou contrato no gabinete do deputado Carlão com Iamspe. Na oportunidade, estavam presentes também: Fabiano Marques de Paula, superintendente; Antonio Ribeiro, diretor do departamento de convênios e Carla Freitas, respondendo pela superintendência de Votuporanga.Atualmente, a Santa Casa oferece consultas, exames de urgência e emergência e procedimentos eletivos para os conveniados do Iamspe. O valor do teto contratual era R$280 mil/mensais e passa a ser R$400mil/mensais. “A demanda é cada dia maior. A situação estava complicada, já que os valores que recebíamos para atender estes pacientes eram muito pequenos em relação à procura”, disse Luiz Fernando.O provedor ressaltou a parceria com o presidente da Alesp, destacando a atuação do deputado especialmente sobre o convênio Iamspe. “Carlão é um grande defensor da nossa Santa Casa. Em toda sua trajetória como deputado, ele intermediou conquistas como nossa classificação de Hospital Estruturante – viabilizando recursos -, aumento de teto para Iamspe e destinou várias emendas, visando sempre a manutenção de nossos atendimentos. Prova disso, foi o recente anúncio de uma verba de R$6 milhões para o nosso custeio, feito no auditório Espaço Unifev Saúde no último dia dois”, enfatizou.