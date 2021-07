Doses estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 16h

publicado em 06/07/2021

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza foi ampliada à toda população. O anúncio foi feito no sábado (3), pelo Ministério da Saúde com objetivo de aumentar a cobertura de pessoas vacinadas e, com isso, reduzir os casos graves de gripe que também pressionam o sistema público de saúde. A vacinação é realizada em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 16h, e a campanha segue enquanto houver doses disponíveis.Em Votuporanga, cerca de 60% do público alvo das primeiras etapas da campanha foi vacinado, o que equivale a 24.752 pessoas. Foram 4.201 crianças (69,7%), 603 gestantes (69%), 125 puérperas (87%), 3.600 profissionais de saúde (67,3%), 13.061 idosos (70,6%), 795 professores (50,9%) e 2.128 pessoas com comorbidades (31,4%).Neste ano, a campanha está sendo realizada em paralelo com a vacinação contra a Covid-19 e, por isso, a orientação é obedecer ao intervalo mínimo de 14 dias, dando prioridade para a vacina Covid. Desta forma, a orientação para quem for tomar a vacina contra a gripe é de que leve o cartão da vacina contra o Coronavírus (se for o caso) para comprovar o intervalo de 14 dias.A vacina contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença. Ela imuniza contra três tipos de vírus H1N1, H3N2 e Influenza B. Além disso, a vacina também contribui na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.