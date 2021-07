Segundo boletim médico, Bolsonaro aceitou bem início da alimentação

publicado em 17/07/2021

O hospital informou que o presidente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua evoluindo satisfatoriamente hoje, segundo boletim médico divulgado na sexta-feira (16). Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira (14) no Hospital Vila Nova Star, após apresentar um quadro de obstrução intestinal.O hospital informou que o presidente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão.Na quinta-feira (15) foi feita a retirada da sonda nasogástrica com a perspectiva de que hoje fosse retomada a alimentação oral. Segundo o boletim, o presidente aceitou bem o início da alimentação.Ainda de acordo com o informe da equipe médica, Bolsonaro segue em cuidados clínicos, mas não há previsão de alta.O presidente divulgou fotos nas redes sociais. Em uma delas, informa que estava despachando do hospital. “Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com ministros”, escreveu.Em outra foto, Bolsonaro caminha no corredor do hospital, segurando o suporte para soro. “Em breve de volta a campo, se Deus quiser!”, escreveu.Na quarta-feira, Bolsonaro deu entrada pela manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma crise persistente de soluço e mal-estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal.Por decisão do cirurgião Antonio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente, Bolsonaro foi transferido para São Paulo.*Com informações da Agência Brasil