publicado em 25/06/2021

(Foto: Arquivo Pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga fará novo plantão de vacinação contra a Covid-19, neste sábado, no posto montado no Assary Clube de Campo, das 8h às 16h. As doses estarão disponíveis para pessoas com 43 anos ou mais e também todos aqueles que já poderiam ter se vacinado anteriormente como, por exemplo, pessoas com comorbidades, transplantados renais, pessoas com Síndrome de Down e pessoas com deficiência, além de gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz, todos acima de 18 anos.Quem ainda não tomou a segunda dose e já está no prazo para receber, também deve aproveitar a oportunidade para completar a imunização. Importante se atentar para os documentos necessários para cada público e também comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS.Mulheres grávidas ou que estão no período de até 45 dias pós-parto que ainda não tomaram a vacina podem se imunizar. Junto com os documentos pessoais e comprovante de residência, também é necessário apresentar uma Declaração que pode ser preenchida a próprio punho cujo modelo está disponível no site da Prefeitura.Quem vai tomar a vacina também pode agilizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.Segundo cronograma definido pelo Governo do Estado, a partir do dia 30 de junho a campanha será ampliada para pessoas com idade de 40 a 42 anos. A Secretaria Municipal da Saúde informa que segue o calendário do Estado, de acordo com o recebimento de novas doses.