É a primeira vez que o município não registra mortes pela doença desde o dia 4 de junho

publicado em 22/06/2021

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanga não registrou novas mortes causadas por Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (22). É a primeira vez que isso acontece desde o dia 4 de junho.No informe, também constaram mais 104 casos de Covid-19. Assim, o município totaliza 13.947 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Já o total de mortes pela doença continua sendo 375.De acordo com os boletins divulgados nesta terça, a Santa Casa, o Hospital de Campanha e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) seguem com os leitos Covid 100% ocupados.O município tem 89 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais 15 estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 23 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 41 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Santa Casa, os 28 leitos estão ocupados.Os dados também mostram que o município tem 1.370 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.990 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.495 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 1.486 foram primeiras doses e as demais nove foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 57.109 doses aplicadas: 40.380 primeiras doses e 16.729 segundas doses.