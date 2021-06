Vítimas foram o pastor Marco Antonio Rodrigues, de 52 anos, e a idosa Amélia Gardini Ferreira, a 'dona Melinha', de 89 anos; ambos tinham comorbidades

publicado em 16/06/2021

O pastor Marco Antonio Rodrigues, de 52 anos, e a idosa Amélia Gardini Ferreira, a 'dona Melinha', de 89 anos, estão entre as vítimas da Covid que constaram no Boletim Epidemiológico (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoEsta quarta-feira (16) foi marcada por 71 casos novos de Covid-19 diagnosticados em Votuporanga, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais duas mortes causadas pela doença.As vítimas foram o pastor Marco Antonio Rodrigues, de 52 anos, e a idosa Amélia Gardini Ferreira, também conhecida como "dona Melinha", de 89 anos. De acordo com o boletim, ambas as vítimas tinham comorbidades.O pastor da Igreja Formosa era morador de Américo de Campos, na Chácara das Pérolas, e também trabalhava como motorista. Ele deixa a esposa Rosangela, as filhas Gabriela, Ana Karoline e Alicia Vitória, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (16), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores, em Votuporanga.Já dona Melinha era moradora do bairro Vale do Sol, que fica no município. Ela deixa as filhas Maria Aparecida e Cleusa Ferreira, cinco netos, sete bisnetos, duas tataranetas, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (16), às 10h, também no Cemitério Parque Jardim das Flores.Agora, Votuporanga totaliza 362 mortes causadas pela doença e 13.531 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Ainda segundo o informe, 12.538 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.De acordo com o boletim, o município tem 75 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais dez estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 18 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 39 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 1.171 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.932 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 2.165 doses do imunizante contra a Covid-19, o que é um recorde desde o início da vacinação na cidade. Dessas, 2.151 foram primeiras doses e as demais 14 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 50.467 doses aplicadas: 33.799 primeiras doses e 16.668 segundas doses.