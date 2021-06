Entre as vítimas que constaram no Boletim Epidemiológico estão Lucas Coelho, Bruno da Conceição, Cleide Aranão e Estela Fava

publicado em 10/06/2021

Lucas Coelho, Bruno da Conceição, Cleide Aranão e Estela Fava estão entre as vítimas da Covid que constaram no Boletim Epidemiológico (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoA pandemia segue avançando em Votuporanga. Nesta quinta-feira (10), o município registrou mais 136 casos de Covid-19, de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura.No informe, também constaram mais cinco mortes causadas pela doença. Segundo o boletim, todas as vítimas tinham comorbidades.A vítima mais nova foi Lucas André Alves Coelho, de 27 anos. Ele era morador de Votuporanga e membro participativo da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta, às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Outra vítima foi Bruno Felipe da Conceição, que era apenas dois anos mais velho que Lucas Coelho. Ele tinha 30 anos. O homem era morador bairro Cohab Chris, perto do Mário Covas, e era aluno da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Ele deixa a mãe Cícera Joana da Conceição, os irmãos Ana Cristina, Cristiano, Fernando, Rodrigo, Rafael, Anderson, Thiago e Renato, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento será na sexta-feira (11), às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.A comerciante Cleide Mara Carnassa Aranão foi outra vítima da Covid-19. Ela faleceu aos 43 anos. Moradora do bairro Jardim Carobeiras, ela também era frequentadora assídua do Clube de Campo Assary. Ela deixa o esposo Kleberson Luis de Oliveira Rosa, os filhos Karen de Souza e João Pedro Aranão Oliveira, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (10), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.A vítima mais velha que constou no Boletim Epidemiológico foi a idosa Estela Regina de Souza Fava, que faleceu aos 71 anos. Ela era psicóloga aposentada e moradora do bairro Jardim Alvorada. A dona Estela deixa a filha Mariana Fava Cheade, uma neta, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (10), às 16h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornalnão conseguiu contato com a família da última vítima que constou no boletim para divulgar sua nota de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 349 mortes causadas pela Covid-19 e 13.079 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Ainda segundo o informe, 12.139 votuporanguenses pegaram a doença e foram curados.De acordo com o boletim, o município tem 69 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais nove estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 18 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 30 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 1.051 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.900 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 318 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 310 foram primeiras doses e as demais oito foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 45.726 doses aplicadas: 29.124 primeiras doses e 16.602 segundas doses.