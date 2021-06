Recorde de vacinação foi batido em um dia em que alguns votuporanguenses chegaram a esperar mais de três horas pela imunização

publicado em 16/06/2021

Inês Guimarães, de 59 anos, e Odair José Vilela, de 55 anos, estão entre os dois mil votuporanguenses que foram vacinados na quarta-feira (16) (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga vacinou, na quarta-feira (16), mais de duas mil pessoas contra a Covid-19 no primeiro dia de imunização do chamado “público geral”, de 50 a 59 anos. A corrida em busca de vacina começou logo nas primeiras horas do dia e chegou a provocar filas de mais de três horas de espera, isso porque, segundo a Prefeitura, o novo público, compreende cerca de dez mil pessoas.Quem passou pela avenida João Gonçalves Leite notou que a fila que saia de uma das portas do Assary dobrava o quarteirão, assim como ocorria também na Associação Antialcoólica. A organização da secretaria da Saúde optou por realizar a triagem e a aplicação das doses por meio da distribuição de senhas, em remessas de 200 pessoas.acompanhou a entrega das senhas aos votuporanguenses, que estavam na fila. Os enfermeiros pediam para que as pessoas se dispersassem e voltassem ao local, depois de uma hora, para que fossem atendidas. “Aconselho quem receber as senhas a voltar para casa, fazer o que tiver de fazer e voltar depois de uma hora, que é o tempo de atendimento”, disse o enfermeiro Carlitos Singolani.A medida, segundo ele, tinha como objetivo evitar a aglomeração nas dependências do salão e controle para que todas as pessoas tomem a vacina. Carlitos ressalta e lembra que para adiantar o processo, os munícipes podem realizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura.Entre os imunizados de ontem, estava a moradora do bairro Jardim Marin, Inês Guimarães, de 59 anos. Ela foi atendida no posto volante do Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), fez o cadastro na hora e aguardou cerca de quatro horas até o fim do processo.O tempo que Inês esperou até tomar a vacina, porém, segundo ela foi recompensado com a esperança de poder voltar a vida normal. “Eu estava ansiosa, desde quando meu marido, que já tomou as duas doses da Coronavac, tomou sua vacina. É um alívio e eu não via a hora, valeu a pena esperar”, disse.Quem também garantiu sua primeira dose foi Odair José Vilela, de 55 anos, residente na zona Rural de Votuporanga. Ele levantou cedo e foi para o posto no salão social do Assary. Enquanto conversava com a reportagem ele relatou que esperava a mais de uma hora e meia e a expectativa ainda era esperar, pelo menos, mais uma hora. “É um investimento, na saúde, bem-estar e na esperança. Esperamos seis meses para nascer, podemos esperar aqui um pouco”, disse ele a reportagem.Diante da espera, a Prefeitura de Votuporanga pede para que a população busque os postos em horários que não sejam de pico, além de quando forem as unidades e estiverem lotadas, para que voltem em outro momento. São cerca de dez mil pessoas nesta faixa etária no município e Administração Municipal garante que todos serão vacinados.Além do Assary, os postos volantes ficam: na Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.O salão social do Assary Clube de Campo está com capacidade de atendimento duplicado em comparação aos outros quatros postos de vacina em funcionamento, isso porque a Secretaria da Saúde contratou mais duas equipes para ampliação do atendimento da campanha de vacinação contra o coronavírus.O horário de atendimento é igual ao dos demais postos, das 8h às 15h, no entanto, neste sábado (19), haverá plantão de vacinação das 8h às 16h. A realização de plantões, segundo a secretária da Saúde, Ivonete Félix, visa atender aos votuporanguenses que trabalham e não possuem condição de buscar a imunização em horário comercial.