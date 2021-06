No informe também constaram mais nove mortes pela doença; entre as vítimas estavam Anderson de Camargo, Roseli Salgueiro, José Vicente, Joana Delfino e Jonas de Faria

publicado em 21/06/2021

Da redaçãoVotuporanga registrou, entre sábado (19) e esta segunda-feira (21), mais 151 casos diagnosticados de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. É o maior número registrado neste ano.No informe, também constaram mais nove mortes causadas pela doença neste período.A vítima mais jovem, entre as identificadas pelo jornal, foi Anderson Ailson de Camargo, que faleceu aos 40 anos. Ele era cabeleireiro, testemunha de Jeová e morador do bairro Colinas. Anderson deixa a mãe Sandra, a irmã Juliana e Débora, sobrinhos, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu na tarde de sábado, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Outra vítima da Covid que constou no informe foi Roseli Aparecida de Oliveira Salgueiro, que faleceu aos 47 anos. Rose trabalhava na Prefeitura de Votuporanga e era moradora do bairro Pozzobon. Ela deixa esposo Thiago, o filho Ryan, além dos familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na manhã do domingo (20), no Cemitério Municipal de Votuporanga.A doença também ceifou a vida do empresário José Cerezo Vicente, aos 52 anos. Ele era proprietário da metalúrgica "José Cerezo", que fica na região Norte de Votuporanga. José deixa a esposa Adriana, os filhos Maila, Jéssica, Thiago, José Urbano e Lucas, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira, às 9h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Joana Darc Borges Delfino também foi vítima da Covid-19, aos 54 anos. Ela era moradora do bairro São Cosme e trabalhava como cuidadora de idosos. Ela deixa o esposo José, os filhos Patrick e Pablo, três netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na manhã do domingo, no Cemitério Parque Jardim das Flores.A vítima mais velha, entre as identificadas pela reportagem, foi Jonas Herminio Leite de Faria, que faleceu aos 56 anos. Nascido e criado em Votuporanga, Jonas era morador do Parque 8 de Agosto e deixa as irmãs Edna, Rosimeire e Silvia, além de demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na tarde do sábado, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das demais vítimas para divulgar suas notas de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 375 mortes causadas por Covid-19 e 13.843 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, 12.860 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.O informe também apontou que o Hospital de Campanha e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) atingiram 100% de ocupação de pacientes com Covid.De acordo com os dados, o município tem 85 pessoas com a doença que estão hospitalizadas, das quais 23 estão no Hospital de Campanha e 12 estão na UPA. Entre os hospitalizados, 42 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 1.275 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.907 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 2.124 doses do imunizante contra a Covid-19 neste período. Dessas, 2.102 foram primeiras doses e as demais 22 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 55.614 doses aplicadas: 38.894 primeiras doses e 16.720 segundas doses.