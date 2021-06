Doses serão direcionadas para vacinar pessoas de 43 a 49 anos

publicado em 28/06/2021

A secretária da Pasta, Ivonete Félix, disse que as pessoas não podem (nem devem) escolher qual vacina quer tomar (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga informou, em nota ao jornal, que recebeu 700 doses da vacina da Janssen, que serão destinadas às pessoas de 43 a 49 anos. Foi a terceira remessa de doses de vacina contra a Covid-19 que o município recebeu para este público. Os outros dois lotes foram de imunizantes da Pfizer e do Instituto Butantan (a CoronaVac).A secretária da Pasta, Ivonete Félix, explicou que o município deve aplicar as doses recebidas da Secretaria de Estado de acordo com as orientações encaminhadas para cada faixa etária. Sendo assim, a Secretaria Municipal segue o cronograma estipulado pelo Governo para não interferir na logística de prazos das segundas doses."É importante deixar claro também que não podemos, nem devemos, escolher qual vacina queremos tomar. Todos os imunizantes que o Programa Nacional de Imunização recebe estão devidamente aprovados pela Anvisa e têm eficácia comprovada. Portanto, vamos nos conscientizar sobre o quanto é importante receber a dose quando chegar a nossa vez e continuarmos adotando as medidas de higiene e segurança para contermos o avanço da pandemia", disse a secretária.