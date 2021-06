Entre as vítimas estavam Paulo Magri, de 47 anos; e Maguestone da Silva, de 51 anos

publicado em 28/06/2021

'Paulão' Magri e Maguestone 'Marreta' estão entre as vítimas da Covid que constaram no Boletim Epidemiológico (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoA semana começou, em Votuporanga, com números preocupantes. Entre o fim de semana e esta segunda-feira (28), o município registrou mais 121 casos de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais cinco mortes causadas pela doença.O comerciante Paulo Magri foi uma das vítimas. Ele não tinha comorbidades e faleceu aos 47 anos. Também conhecido como Paulão, ele trabalhou por muitos anos como autônomo, depois como açougueiro e, mais recentemente, administrava uma pequena mercearia no bairro Boa Vista.O comerciante deixa um vasto círculo de amizades, a esposa Márcia, e os filhos. Por conta dos protocolos sanitários, não houve velório. Seu sepultamento ocorreu no sábado (26), às 15h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Já o caminhoneiro Maguestone Pereira da Silva tinha comorbidades e faleceu aos 51 anos. Ele era morador do bairro Pozzobon e muito conhecido como Tone ou Marreta.Maguestone deixa a esposa Sidinéia, os filhos Taynná, Thalita, Thallysson e Yasmin, três netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (28), às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Ivanilde do Prado Morgoni foi outra vítima da Covid que tinha comorbidades. Ela faleceu aos 57 anos. Dona Ivanilde morava no bairro Jardim Ercília e deixa o esposo Juraci Morgoni, os filhos Débora, Daiane e Wítalo, netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no sábado (26), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.O jornalnão conseguiu contato com a família das demais vítimas para divulgar suas notas de falecimento.Assim, Votuporanga vai se aproximando dos 400 mortos pela Covid. Atualmente, o município totaliza 388 óbitos causados pela doença e 14.328 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Por outro lado, o informe mostra que 13.340 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.Apesar do número de casos novos continuar alto, os dados do boletim mostram que as unidades municipais de saúde "desafogaram" (um pouco).Segundo o informe, o município tem 68 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais cinco estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nove estão no Hospital de Campanha.Já em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o município continua com 29 votuporanguenses internados. Na Santa Casa, os 28 leitos da Ala Covid seguem ocupados.Os dados também mostram que o município tem 1.413 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.846 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 858 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 825 foram primeiras doses e as demais 33 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 61.911 doses aplicadas: 45.117 primeiras doses e 16.794 segundas doses.