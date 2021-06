Profissionais fazem o monitoramento do tratamento e bem-estar dos assistidos

publicado em 25/06/2021

Equipe é formada pelos enfermeiros responsáveis Rodrigo Ribeiro e Renata Rálio, além do psicólogo Igor Parise e a coordenadora do Serviço Social, Ticiane Carla Luiz Camilo (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Da redaçãoQuem está internado nas alas de Maternidade, Pediatria e Clínica geral da Santa Casa de Votuporanga, já está acostumado com as visitas. Pela manhã, os pacientes e acompanhantes são visitados pela equipe multidisciplinar, que percorre todos os leitos.A equipe é formada pelos enfermeiros responsáveis Rodrigo Ribeiro e Renata Rálio, além do psicólogo Igor Parise e a coordenadora do Serviço Social, Ticiane Carla Luiz Camilo. Os profissionais fazem o monitoramento do tratamento e bem-estar dos assistidos, melhorando também a qualidade, o planejamento e a precisão das informações.Renata detalhou a iniciativa. “Estamos monitorando o atendimento, com base nas necessidades dos pacientes e seus familiares. Nossa visão se torna ainda mais ampla, voltada para o cuidado, seu psicológico e sua fragilidade social”, contou.Cada caso é avaliado de acordo com sua peculiaridade. “A visita multidisciplinar beira-leito permite e encoraja o envolvimento tanto da pessoa atendida quanto dos seus familiares. Muitos aproveitam aquele momento para falar de suas dificuldades, suas angústias tanto no ambiente hospitalar, quanto fora dele”, complementou o enfermeiro Rodrigo Ribeiro.E nesta troca de informações, quem ganha é a assistência. “Já implantamos várias melhorias após essas conversas como aperfeiçoamento de técnicas de curativos, acompanhamento de familiares em situação vulnerável e muito mais”, disse Rodrigo.A iniciativa também traz como benefícios o aumento da confiança do paciente e seus familiares na assistência prestada pela equipe de atendimento. Internamente, a troca de informações promove maior integração entre os diversos profissionais que compõem a assistência. “Esse projeto é muito importante, porque encontra demandas que muitas vezes não chegariam a nós por até mesmo vergonha ou receio dos atendidos. Diante desses relatos emocionais, podemos auxiliar o indivíduo buscando seu bem-estar”, afirmou o psicólogo.Foi essa iniciativa que possibilitou a comunicação da paciente Fabiana Andreia Galisteu Silva e sua mãe, Maria. Fabiana ficou internada na Santa Casa após um AVC, que prejudicou sua fala. A equipe multidisciplinar foi fundamental para este atendimento. “Apresentamos a elas a prancha ilustrativa com os dizeres sede, calor, para que Fabiana apontasse e expressasse sua condição”, explicou Rodrigo.Maria agradeceu a equipe multidisciplinar. “Foi muito importante, porque eles resolveram a situação de forma pontual, especialmente em um momento em que estávamos muito abalados. A prancha foi fundamental para nossa comunicação”, afirmou.O provedor da instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa. “Estamos desenvolvendo junto aos pacientes, com irrestrito apoio das nossas equipes, essa melhora contínua. As visitas multidisciplinares, com certeza, garantem um acompanhamento muito importante do assistido, além de gerar satisfação ao nosso trabalho aqui no hospital”, finalizou.