A parir de quarta-feira (16) pessoas com mais de 50 anos serão imunizadas

publicado em 15/06/2021

Vacinação foi antecipada Foto: Prefeitura de Votuporanga

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou no início da tarde desta terça-feira (15) a antecipação da vacinação para pessoas de 58 e 59 anos. Os postos de vacinação funcionam até às 15h.

A Prefeitura comunicou também que, a partir de quarta-feira (16), será iniciada a vacinação de pessoas com 50 anos ou mais. Horas antes chegou a circular a informação de que a imunização seria feita de forma escalonada, o que foi descartado, porém, horas depois pelo setor de comunicação da Prefeitura.

Para se vacinar, o novo público alvo deve procurar um dos postos volantes, das 8h às 15h portando um documento de identificação oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

Os postos volantes ficam: na Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.