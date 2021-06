Doses estarão disponíveis nos cinco postos de vacina, das 8h às 15h; campanha segue para os demais públicos já contemplados anteriormente

publicado em 28/06/2021

Os demais públicos já contemplados pela campanha que ainda não se vacinaram também podem procurar os postos para imunização (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pessoas que tem 42 anos podem se vacinar contra a Covid-19 em Votuporanga a partir desta terça-feira (28). As doses estarão disponíveis nos cinco postos de vacina, das 8h às 15h. Importante lembrar deantes de ir tomar a vacina e também levar os documentos obrigatórios como comprovante de residência, CPF, RG e Cartão SUS.Os demais públicos já contemplados pela campanha que ainda não se vacinaram também podem procurar os postos para imunização como, por exemplo, pessoas com comorbidades, transplantados renais, pessoas com Síndrome de Down e pessoas com deficiência, além de gestantes e puérperas, todos acima de 18 anos.Mulheres grávidas ou que estão no período de até 45 dias pós-parto que ainda não tomaram a vacina podem se imunizar. Junto com os documentos pessoais e comprovante de residência, também é necessário apresentar uma Declaração que pode ser preenchida a próprio punho cujoSegundo o cronograma definido pelo Governo do Estado, a partir de quarta-feira (30), a campanha deve ser ampliada para pessoas acima de 40 anos. No entanto, a Secretaria Municipal da Saúde aguarda o recebimento de novas doses para dar continuidade.Os postos de vacina ficam nos seguintes endereços: Salão Social do Assary, avenida João Gonçalves Leite, 5394, Jardim Alvorada; Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.Quem for tomar a vacina também pode colaborar com a doação de caixinha de leite para a campanha "Vacina Contra a Fome" (a doação não é obrigatória).Em Votuporanga, a campanha é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, que destina as arrecadações para entidades e famílias carentes da cidade.