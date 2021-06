Votuporanga fica em sexto lugar no ranking da vacinação do governo estadual, considerando os municípios da microrregião

publicado em 21/06/2021

Campanha de vacinação contra a Covid-19 avança na região de Votuporanga; município está em 4º lugar no ranking das principais cidades (Imagem: A Cidade)

Da redação

A pandemia do coronavírus avança na região de Votuporanga, mas a vacinação também. Um levantamento feito pelo A Cidade junto à plataforma VacinaJá do governo estadual mostrou que, considerando os nove municípios da microrregião, Votuporanga, que possui a maior população, está em sexto lugar no ranking da vacinação.De acordo com os dados da plataforma, o município tinha aplicado 36.233 doses até a tarde de segunda-feira (21). Em comparação às outras cidades da microrregião, é, de longe, a que mais aplicou doses. Só que esse não é o critério da ferramenta para "rankear" os municípios.A lista gerada pela ferramenta do governo estadual considera a porcentagem da população que já recebeu, pelo menos, a primeira dose de algum imunizante contra a Covid-19, seja a CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer.No caso de Votuporanga, o número de primeiras doses aplicadas representa 38% da população, que é de 95.338 pessoas.Na lista do "vacinômetro", Parisi é o único município onde mais da metade da população já recebeu a primeira dose da vacina. Segundo os dados da ferramenta, a cidade tinha aplicado, até o momento apurado pela reportagem, 1.146 doses, o que representa 52,8% da sua população, que é de 2.169 pessoas.Em seguida, vem Cosmorama, onde aproximadamente 46% já recebeu a primeira dose do imunizante. Nas próximas posições, vem: Pontes Gestal (44,1%), Álvares Florence (42,2%), Américo de Campos (38,7%), Votuporanga (38%), Cardoso (35,3%), Valentim Gentil (25,4%) e Riolândia (19,8%).Já o top 5 da vacinação, considerando os principais municípios da região (Fernandópolis, Jales e Rio Preto, por exemplo), Votuporanga fica em quarto lugar.A cidade que encabeça essa lista é Fernandópolis, com 44,2% da população já tendo recebido a primeira dose da vacina. Depois, vem Jales (40,6%), São José do Rio Preto (39,6%), Votuporanga e Mirassol (34,6%).Votuporanga pode não encabeçar as listas, mas a vacinação por aqui quebrou recordes recentemente. Na semana passada, quando o município inaugurou o quinto posto volante de vacinação e começou a imunizar o público geral de 50 a 59 anos, mais de dois mil votuporanguenses receberam doses do imunizante. Isso nunca tinha ocorrido na campanha de vacinação por aqui.Entre os vacinados, estava Inês Guimarães, de 59, que é moradora do bairro Jardim Marin. Apesar de ter tido que esperar por quatro horas na fila do Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), a sensação depois de ter recebido a dose foi de alívio. "Eu estava ansiosa, desde quando meu marido tomou a segunda dose da CoronaVac. É um alívio e eu não via a hora. Valeu a pena esperar", disse.Outro votuporanguense vacinado neste dia foi Odair José Vilela, de 55 anos, morador da zona rural do município. Ele conversou com a reportagem enquanto aguardava chegar a sua vez, na fila que se formou do lado de fora do salão social no Assary. "É um investimento, na saúde, bem-estar e na esperança. Esperamos nove meses para nascer, podemos esperar aqui um pouco", disse o morador, que estava na fila há mais de uma hora e meia.Apesar do avanço da vacinação, acompanhado pelo sentimento de alívio daqueles que já receberam pelo menos a primeira dose, o caminho até a taxa mínima de imunizados para a pandemia começar a decair ainda é longo. Isso porque, no momento, os especialistas estimam que esse "ponto-chave" fica entre 80% e 90% da população completamente imunizada.Até lá, valem as orientações de sempre: uso de máscaras (preferencialmente dos modelos PFF2), higienização frequente das mãos (com sabão e/ou álcool em gel), distanciamento e isolamento social.Cidade / Total / 1ª dose / 2ª doseVotuporanga - 52.985– 36.233 - 16.752Cardoso - 6.434 - 4.359 - 2.075Valentim Gentil - 4.898 - 3.432 - 1.466Cosmorama - 4.688 - 3.355 - 1.333Riolândia - 3.746 - 2.523 - 1.223Américo - 3.336 - 2.317 - 1.019Álvares - 2.307 - 1.539 - 768Parisi - 1.597 - 1.146 – 451Pontes Gestal - 1.570 - 1.137 - 433(Fonte: Governo do Estado de São Paulo)